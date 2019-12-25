Парламент Молдавии поддержит предложение кабинета о продлении режима ЧП

Игорь Гросу ожидает, что перед депутатами выступит с данным предложением премьер-министр страны.

Парламент Молдавии поддержит в четверг предложение республиканского правительства о продлении режима чрезвычайного положения в стране, которое было введено еще 24 февраля из-за специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала TV8 сделал лидер правящей Партии действия и солидарности в законодательном органе страны Игорь Гросу.

Все надеются, что стороны сядут за стол переговоров, но расслабляться нельзя, мы должны быть готовы к любым ситуациям. Режим ЧП, когда не надо постоянно собирать заседания парламента, это позволяет. Игорь Гросу, депутат Молдавии

Эксперт рассчитывает, что режим ЧП поможет Кишиневу в том случае, если обострится ситуация в Одесской области, граничащей с молдавской республикой. Власти не исключают того, что из региона поступит много беженцев.

Власти Молдавии не видят опасности возобновления конфликта в Приднестровье.

Фото и видео: YouTube / TV8