Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Егише Киракосян представил документ перед политиками страны.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Соответствующий вопрос на заседании местного законодательного органа представлял специалист, отвечающий за международные правовые вопросы в Ереване Егише Киракосян. За ратификацию документа проголосовали 60 депутатов от правящей фракции "Гражданский договор". Известно, что 22 депутата от оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" проголосовали "против" такого решения.

Напомним, что 28 сентября проект решения о ратификации документа получил положительное заключение профильной комиссии по государственно-правовым вопросам. Глава комиссии Владимир Варданян объяснил СМИ, что 98-я статья Римского статута МУС позволяет снять угрозы армяно-российским отношениям. Политие сослался на американскую практику заключения на основании 98-й статьи статута двусторонних соглашений, которые гарантируют американским гражданам иммунитет от юрисдикции суда. Спикер напомнил о том, что Армения уже подписала соглашение с Вашингтоном на основании этой статьи и документ не запрещает заключать такие же договоры со другими странами, которые не желают признавать приоритетность судебной инстанции.

Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут.

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