Парковку в Петербурге могут разрешить оплачивать в течение дня

Пока что такая инициатива только рассматривается.

Зампред Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге" рассказал о том, что в Северной столице планируют разрешить оплачивать парковку в течение дня, а не за 15 минут, которые даются водителям сейчас.

Дмитрий Ваньчков рассказал, что такой запрос есть у водителей, но пока данная инициатива только рассматривается.

Ранее в Комитете по транспорту также сообщили, что поминутную оплату парковки со второго часа в Петербурге могут ввести уже к началу сентября.

Фото: Piter.tv