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Парковку в Петербурге могут разрешить оплачивать в течение дня
Сегодня, 11:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Парковку в Петербурге могут разрешить оплачивать в течение дня

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Пока что такая инициатива только рассматривается.

Зампред Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге" рассказал о том, что в Северной столице планируют разрешить оплачивать парковку в течение дня, а не за 15 минут, которые даются водителям сейчас.

Дмитрий Ваньчков рассказал, что такой запрос есть у водителей, но пока данная инициатива только рассматривается. 

Ранее в Комитете по транспорту также сообщили, что поминутную оплату парковки со второго часа в Петербурге могут ввести уже к началу сентября.

Фото: Piter.tv

Теги: платная парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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