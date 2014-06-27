Парковку в Петербурге могут разрешить оплачивать в течение дня

Зампред Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге" рассказал о том, что в Северной столице планируют разрешить оплачивать парковку в течение дня, а не за 15 минут, которые даются водителям сейчас.
Дмитрий Ваньчков рассказал, что такой запрос есть у водителей, но пока данная инициатива только рассматривается.
Ранее в Комитете по транспорту также сообщили, что поминутную оплату парковки со второго часа в Петербурге могут ввести уже к началу сентября.
Фото: Piter.tv
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