В Петербурге спасают парализованную в ДТП лису

Специалисты собираются отправить животное на рентген, чтобы поставить окончательный диагноз.

Специалисты петербургского РКЦентра "Велес" спасают жизнь парализованной лисице, попавшей в ДТП. Животное собираются отправить на рентген, чтобы поставить окончательный диагноз.

С наступление осени на дорогах Ленобласти становится все темнее. Плохая видимость приводит к увеличению числа ДТП с участием диких животных. Автомобилистов просят быть осторожнее и соблюдать скоростной режим.

Ранее мы писали, что в Ленобласти лошади погибли при пожаре в конюшне.

Фото: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным