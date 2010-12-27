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В Петербурге спасают парализованную в ДТП лису
Сегодня, 7:29
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Alena_Zinovieva

В Петербурге спасают парализованную в ДТП лису

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Специалисты собираются отправить животное на рентген, чтобы поставить окончательный диагноз.

Специалисты петербургского РКЦентра "Велес" спасают жизнь парализованной лисице, попавшей в ДТП. Животное собираются отправить на рентген, чтобы поставить окончательный диагноз.

 

С наступление осени на дорогах Ленобласти становится все темнее. Плохая видимость приводит к  увеличению числа ДТП с участием диких животных. Автомобилистов просят быть осторожнее и соблюдать скоростной режим.

Ранее мы писали, что в Ленобласти лошади погибли при пожаре в конюшне.

Фото: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным

Теги: животные, лиса, паралич
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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