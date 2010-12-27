В Петербурге спасают парализованную в ДТП лису

Специалисты петербургского РКЦентра "Велес" спасают жизнь парализованной лисице, попавшей в ДТП. Животное собираются отправить на рентген, чтобы поставить окончательный диагноз.
С наступление осени на дорогах Ленобласти становится все темнее. Плохая видимость приводит к увеличению числа ДТП с участием диких животных. Автомобилистов просят быть осторожнее и соблюдать скоростной режим.
Ранее мы писали, что в Ленобласти лошади погибли при пожаре в конюшне.
Фото: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным
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