Над небом Петербурга во время парада Победы пролетят 30 самолетов и вертолетов

В этом году исполняется 75-лет со Дня победы в Великой Отечественной войне.

В пресс-службе Западного военного округа рассказали о подготовке к параду Победы в Петербурге.

В воздушной части парада примут участие более 30 единиц новейших самолетов и вертолетов. Они поступили на вооружение Ленинградской армии ВВС и ПВО.

В торжественной части задействуют истребителей Су-35С и Су-30СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей-перехватчиков МиГ-31. Кроме того, можно будет увидеть военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 и вертолеты армейской авиации. Зрителям также покажут самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26.

Ранее в Кремле рассказали о текущем состоянии вопроса по переносу парада Победы.

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