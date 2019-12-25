Над небом Петербурга во время парада Победы пролетят 30 самолетов и вертолетов

В пресс-службе Западного военного округа рассказали о подготовке к параду Победы в Петербурге.
В воздушной части парада примут участие более 30 единиц новейших самолетов и вертолетов. Они поступили на вооружение Ленинградской армии ВВС и ПВО.
В торжественной части задействуют истребителей Су-35С и Су-30СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей-перехватчиков МиГ-31. Кроме того, можно будет увидеть военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 и вертолеты армейской авиации. Зрителям также покажут самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26.
Ранее в Кремле рассказали о текущем состоянии вопроса по переносу парада Победы.
Фото: pixabay.com
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