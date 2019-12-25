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Над небом Петербурга во время парада Победы пролетят 30 самолетов и вертолетов
Сегодня, 20:29
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nadezhda_sib

Над небом Петербурга во время парада Победы пролетят 30 самолетов и вертолетов

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В этом году исполняется 75-лет со Дня победы в Великой Отечественной войне.

В пресс-службе Западного военного округа рассказали о подготовке к параду Победы в Петербурге.

В воздушной части парада примут участие более 30 единиц новейших самолетов и вертолетов. Они поступили на вооружение Ленинградской армии ВВС и ПВО. 

В торжественной части задействуют истребителей Су-35С и Су-30СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей-перехватчиков МиГ-31. Кроме того, можно будет увидеть военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 и вертолеты армейской авиации. Зрителям также покажут самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26. 

Ранее в Кремле рассказали о текущем состоянии вопроса по переносу парада Победы. 

Фото: pixabay.com 

Теги: парад победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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