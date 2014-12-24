В Янино пара врезалась на мотоцикле в припаркованную машину

Пострадавшая девушка была госпитализирована, водитель сбежал с места аварии.

Во Всеволожском районе Ленобласти произошла авария с пострадавшей. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.

По предварительной информации, на повороте в Янино-1 мотоциклист не справился с управлением и врезался в припаркованную машину. По словам очевидцев, молодой человек, находившийся за рулём, был в состоянии опьянения.

Пострадавшая девушка была госпитализирована, водитель сбежал с места аварии. Уточняется, что мотоцикл принадлежит другому человеку. Подробности уточняются.

Ранее в Петербурге мотоциклист на огромной скорости врезался в Hyundai.

Фото и видео: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП