Пара российских бойцов за день взяла два пункта обороны ВСУ под Марьинкой

Штурмовики взяли в виде трофеев несколько ПТРК "Джавелин", а также иностранные противопехотные мины и штурмовые винтовки.

Пара российских бойцов группировки войск "Юг" за день взяла два пункта обороны ВСУ под Марьинкой. Об этом сообщили в "РИА Новости".

Боевые действия велись 27 января. Штурмовики взяли в виде трофеев несколько ПТРК "Джавелин", а также иностранные противопехотные мины и штурмовые винтовки. Отмечается, что украинские войска "проморгали" выдвижение российских войск. Также сообщается, что опорные пункты противника были хорошо оборудованы.

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Видео: Telegram / РИА Новости