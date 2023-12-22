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Пара российских бойцов за день взяла два пункта обороны ВСУ под Марьинкой

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Штурмовики взяли в виде трофеев несколько ПТРК "Джавелин", а также иностранные противопехотные мины и штурмовые винтовки.

Пара российских бойцов группировки войск "Юг" за день взяла два пункта обороны ВСУ под Марьинкой. Об этом сообщили в "РИА Новости".

Боевые действия велись 27 января. Штурмовики взяли в виде трофеев несколько ПТРК "Джавелин", а также иностранные противопехотные мины и штурмовые винтовки. Отмечается, что украинские войска "проморгали" выдвижение российских войск. Также сообщается, что опорные пункты противника были хорошо оборудованы.

Ранее мы сообщали, что Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству самоходок на "Уралтрансмаше".

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: боевые действия, вооруженные силы россии, марьинка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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