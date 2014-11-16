Папа Римский призвал сэкономить на Рождестве в пользу украинцев

Франциск призвал верующих помогать украинским гражданам.

Папа Римский Франциск призвал верующих более скромно отметить Рождество в этом году. Соответствующее заявление понтифик сделал в ходе традиционной публичной аудиенции, которая проводилась днем 14 декабря в Ватикане. Глава Святого престола пояснил, что сэкономленные денежные средства на подарках или праздновании будет хорошо отправить гражданам Украины, которые сейчас нуждаются в мировой поддержке. Франциск отметил, что Господ будет "в мире" во врем рождественских праздников, но сердце следует отдать в этот период украинцам. Он призвал следить для нуждающихся "конкретный жест".

Хорошо праздновать Рождество, отмечать праздники. Но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем Рождество более скромным. Франциск, папа Римский

Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Казахстан.

Фото и видео: YouTube / Tv2000it, Vatican News