Александр Панкратов-Черный пожелал Филиппу Киркорову "держаться"

На Московском вокзале Филиппа Киркорова встретил необычный гость: на платформе замечен Александр Панкратов-Черный.

Утром поклонники Филиппа Киркорова и журналисты оккупировали Московский вокзал. Король российской поп-музыки прибыл в Северную столицу, чтобы дать сольную концертную программу "Я", а также стать членом жюри молодых исполнителей "Золотой микрофон".

Киркорову не дали прохода прямо с того момента, как звезда вышла из вагона. Филипп приехал в Петербург не один, а с детьми. На вопрос корреспондентов в том, удастся ли ему прогуляться по городу, Филипп Бедросович ответил утвердительно.

На платформе железнодорожной станции по случайному стечению обстоятельств оказался еще одна медийная личность: народный артист России Александр Панкратов-Черный. В отличие от звезды шоу-бизнеса, он двигался в противоположную от выхода сторону: либо уезжал из Петербурга, либо кого-то встречал. Поговорить по душам Филиппу Киркорову и Александру Панкратову-Черному не удалось: оба торопились. Однако, заметив друг друга, мужчины остановились в знак приветствия. Александр, заметив, что за Филиппом двигается огромная цепочка из представителей СМи и фанатов, пожелал ему "держаться".

Между артистами завязался небольшой диалог:

- Дети тоже на сцену выходят? - спросил Панкратов-Черный.

- Будут, - утвердительно кивнул Филипп Бедросович.

- Правильно, - резумировал Александр Васильевич.

На этом звезды разошлись и направились каждый в своем направлении.

Напомним, что ранее Филипп Киркоров рассказал о том, как его встречают в Петербурге.

Фото и видео: Piter.tv