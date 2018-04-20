Филипп Киркоров: "В Питере встречают по-особенному"

Король поп-музыки Филипп Киркоров прибыл на Московский вокзал, чтобы представить Петербургу шоу программу "Я".

Филипп Киркоров привез детей в Северную столицу. Звезда вышла из вагона поезда "Гранд Экспресс" утром 20 апреля. С собой король поп-музыки взял Аллу-Викторию и Мартина-Кристина. Вместе с ними Киркоров собирается посетить Эрмитаж. Артист рассказал журналистам, что ребята уже не в первый раз приехали в город: первая поездка в Петербург состоялась еще несколько лет назад. Тогда город на Неве очень впечатлил детей.

Отметим, что на Московском вокзале столичного гостя встречала толпа преданных поклонников творчества музыканта. Сегодня и завтра вечером Филипп Киркоров даст две концертные программы в БКЗ "Октябрьский", а также станет одним из членов жюри юношеского конкурса исполнителей Золотой микрофон".

В общении с фанатами король российского музыкального шоу-бизнеса признался, что в Петербурге его всегда встречают по-особенному. Однако, Филипп Бедросович отметил, что в каждом городе к нему относятся с любовью и организуют теплый прием.

Фото и видео: Piter.tv