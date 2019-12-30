Панихида по онкологу Павленко пройдет 13 января

Поминовение состоится в петербургском Спасо-Преображенском соборе.

Названа дата панихиды по онкологу Андрею Павленко. Поминовение состоится на девятый день со дня смерти в петербургском Спасо-Преображенском соборе. Начало в 16 часов. Об этом сообщила жена умершего врача Анна Гегечкори в Facebook.

Свои соболезнования под постом оставили многочисленные пользователи интернета. "Беларусь с вами… Тула с вами… Севастополь с вами..." – написали они.

Напомним, Андрей Павленко ушел из жизни 4 января 2020 года после двух лет борьбы с раком желудка. Накануне он опубликовал прощальное письмо, в котором заявил, что его жизненный путь завершается, так как болезнь оказалась коварнее. При этом он призвал других больных раком не сдаваться. Павленко отметил, что "статистика вещь упрямая", и даже с его диагнозом есть шансы на излечение, просто в это нужно поверить.

Не смотря на то, что хирург работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова и спас множество жизней, у него самого рак обнаружили только на третьей стадии. Онколог продолжал работать даже после операции по удалению желудка. Его похоронили на Киновеевском кладбище в Петербурге.

Фото: Instagram / dr.pavlenko_cancerfund