Во вторник, 22 декабря, советник председателя петербургского комитета по тарифам Ирина Бугославская в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила, что пандемия коронавируса не повлияла на рост тарифов по услугам ЖКХ в Петербурге.
По мнению эксперта, расчет тарифов на 2021 год велся в рамках дефляторов — коэффициентов измерения общего уровня цен. Правительство пытается сдержать рост тарифов, чтобы помочь горожанам в это нелегкое время.
Правительство России регулирует предельный порог повышения тарифов на коммунальные услуги, для каждого региона обозначена своя "планка".
Так, например, наибольший рост запланирован в Чечне (6,5%) и в Якутии (6%). В Москве – 4,6%. Для Петербурга эта цифра – 3,5% на 2021 год.
Тарифы на ЖКХ повышают каждый год, по закону это может произойти только раз в год, с 1 июля. Исключением был 2019 год.
Ранее мы писали, что в Петербурге стали известны тарифы на воду, отопление и электроэнергию в 2021 году.
Фото: Piter.TV
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