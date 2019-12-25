По закону повышать тарифы на коммунальные услуги можно только раз в год.

Во вторник, 22 декабря, советник председателя петербургского комитета по тарифам Ирина Бугославская в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила, что пандемия коронавируса не повлияла на рост тарифов по услугам ЖКХ в Петербурге.

По мнению эксперта, расчет тарифов на 2021 год велся в рамках дефляторов — коэффициентов измерения общего уровня цен. Правительство пытается сдержать рост тарифов, чтобы помочь горожанам в это нелегкое время.

Правительство России регулирует предельный порог повышения тарифов на коммунальные услуги, для каждого региона обозначена своя "планка".

Так, например, наибольший рост запланирован в Чечне (6,5%) и в Якутии (6%). В Москве – 4,6%. Для Петербурга эта цифра – 3,5% на 2021 год.

Тарифы на ЖКХ повышают каждый год, по закону это может произойти только раз в год, с 1 июля. Исключением был 2019 год.

Ранее мы писали, что в Петербурге стали известны тарифы на воду, отопление и электроэнергию в 2021 году.

Фото: Piter.TV