Памятник первому губернатору Петербурга Александру Меншикову получил подсветку в Колпино

За два года световое оформление получили более 135 городских скульптурных композиций.

На Адмиралтейской улице подсветили памятник первому губернатору Петербурга Александру Меншикову. Бронзовый бюст стоит напротив дома №11, передают в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Петербурга Беглова, проект подсветки памятников реализуется уже два года. За это время световое оформление получили более 135 городских скульптурных композиций. Бюст первому губернатору города установили на берегу реки Ижоры в знак благодарности князю за его старания в деле основания Колпино.

Ранее мы сообщали, что памятник Екатерине II помыли перед Днём города. Сезон промывок монументов Санкт-Петербурга продолжается.

Фото: пресс-служба Смольного

