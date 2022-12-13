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Памятный знак воинам-ленинградцам открыли на Мамаевом кургане
Сегодня, 15:18
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Памятный знак воинам-ленинградцам открыли на Мамаевом кургане

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Губернатор Волгоградской области отметил, что ленинградские солдаты внесли большой вклад в Сталинградскую победу.

На Воинском мемориальном кладбище на Мамаевом кургане сегодня, 12 мая, появился памятный  знак воинам-ленинградцам, которые погибли при обороне Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Участие в траурной церемонии приняла делегация из Северной столицы во главе с губернатором Александром Бегловым. На памятном знаке — образ Матери-Родины с Пискаревского мемориального кладбища, отметил градоначальник. 

Губернатор Волгоградской области отметил, что ленинградские солдаты внесли большой вклад в Сталинградскую победу. Он поблагодарил жителей Петербурга за участие в церемонии и сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны.

Ранее на Piter.tv: делегация из Петербурга возложила цветы к мемориальному комплексу "Героям Сталинградской битвы".

Фото: Piter.tv

Теги: вов, волгоград, мамаев курган, памятный знак воинам-ленинградцам
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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