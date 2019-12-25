Памфилова грозится наслать на Петербург прокуратуру из-за миграции глав избиркомов

В городе ошибку уже признали и заявили о приостановке решения.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вновь раскритиковала предвыборный процесс в Петербурге. На этот раз ее не устроила частая миграция глав городских избиркомов.

На очередном заседании ЦИК, которое транслировали в интернете, Памфилова обратила внимание на то, что ТИК №48 Московского района в один день уволила председателей 17 участковых избиркомов. При этом за несколько дней до этого в ТИК №47 Красносельского района их приняли на работу.

Памфилова назвала это двойным назначением и пригрозила наслать на Петербург представителей Генерального прокурора.

В свою очередь представитель Горизбиркома Олег Зацепа назвал случившееся ошибкой. Он заявил, что комиссия допустила неточность, поэтому решение о составе участковых избирательных комиссий в Красносельском районе уже приостановлено.

Ранее мы писали, что Ксения Михайлова составит конкуренцию дочери спикера ЗакСа на выборах.

Фото: ВКонтакте / ЦИК России