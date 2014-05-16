Памфилова: онлайн-голосование могут применить в 20-25 регионах России на выборах

По ее словам, продолжается процесс отбора и оценки возможностей субъектов.

Онлайн-голосование могут применить в 20-25 регионах России на выборах 2023 года. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в интервью "РИА Новости".

По ее словам, продолжается процесс отбора и оценки возможностей субъектов. Памфилова отметила, что ближе к старту избирательной кампании будут известны регионы, в которых можно применять онлайн-голосование. Она уточнила, что регионы назовут уже в начале июня. Напомним, единый день голосования в России состоится 10 сентября.

Ранее Памфилова выступила против участия в выборах БДИПЧ ОБСЕ.

Видео: Telegram / РИА Новости