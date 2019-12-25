Ранее амерканский бюджет одобрил Сенат Конгресса.

Палата представителей одобрила пакет бюджетных предложений на $3,5 трлн. Трансляция с заседания велась на официальном YouTube-канале законодательного органа Конгресса США. Политики приняли средства на 2022 финансовый год, который начнется уже 1 октября. "За" проект отдали голоса 220 конгрессменов, "против" выступили 212 человек. Поддержка разделилась по партийной линии. Ни один представитель республиканской партии не поддержал инициативу.

Напомним, что рассмотренный законопроект предусматривает налоговые льготы для местных производителей, которые используют чистые источники энергии. Также будет реализована программа по облегчению получения высшего образования в США. Законодатели увеличили расходы на систему здравоохранения, охрану экологии.

В начале августа Сенат Конгресса США также поддержал этот пакет бюджетных предложений 50 голосами против 49. Теперь его одобрила и Палата представителей. Более полный бюджетный проект будет рассмотрен в сентябре.

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