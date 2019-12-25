В ходе перестрелки 24 сентября пострадали мирные жители.

Пакистан выразил протест Индии из-за перестрелки в Кашмире. Соответствующее заявление распространило внешнеполитическое ведомство. МИД считает, что вторая сторона нарушила соглашения о прекращении огня в регионе на линии контроля.

Высокопоставленный индийский дипломат был вызван в МИД, где ему был выражен решительный протест в связи с нарушением режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля ночью 24 сентября заявление МИД Пакистана

В тексте документа обращается внимание на то, что в результате стрельбы есть пострадавшие. Ранения получили двое местных жителей, включая несовершеннолетнего. Пакистан напомнил, что в 2020 году Индия нарушила запрет на ведение огня в регионе 2 340 раз. Из-за этого 18 человек погибли, а 187 жителей региона получили серьезные ранения.

Офицер армии Индии убит при обстреле со стороны Пакистана.

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