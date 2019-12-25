Фейсал Султан рассказал, что сначала страна проверит безопасность и эффективность препарата.

Пакистан ведет переговоры с Россией по вакцине от коронавируса. Об этом местным журналистам из Express Tribune сообщил специальный помощник главы правительства по вопросам здравоохранения Фейсал Султан. Чиновник отметил, что страна может получить препарат для прививок от COVID-19 в период с января по март 2021 года.

Мы ведем переговоры с Китаем, Россией и некоторыми другими странами о закупке вакцины после сужения нашего списка приоритетов...Нет еще ничего окончательного, однако я могу вам сказать, что мы должны полагаться более чем на один источник Фейсал Султан, представитель Пакистана

Эксперт добавил, что российскую вакцину Пакистан закупит только в том случае, если будет доказана ее эффективность и безопасность для пациентов. Ранее власти Исламабада выделили 150 миллионов долларов в качестве части средств, необходимых для закупки вакцин от коронавируса.

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Фото: Минздрав России