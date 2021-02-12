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Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету

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Мобильная пусковая установка запустила в воздух Babur-1A.

Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету. Об этом сообщили представители пресс-службы местного оборонного ведомства. По данным Вооруженных сил страны, при помощи мобильной пусковой установки они проверили крылатую ракету Babur-1A. 

Пакистан сегодня провел успешный учебный пуск крылатой ракеты Babur-1A с дальностью 450 км. Крылатая ракета Babur-1A способна с высокой точностью поражать цели на суше и на море

заявление армии Пакистана

Президент Пакистана Ариф Алви, а также глава правительства Имран Хан поздравили военных с успешным проведением испытаний. Напомним, что оружие Babur-1A способно нести боеголовки как ядерного, так и обычного типов.

Фото и видео: Telegram/Военный обозреватель
 

Теги: babur-1a, пакистан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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