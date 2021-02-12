Мобильная пусковая установка запустила в воздух Babur-1A.

Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету. Об этом сообщили представители пресс-службы местного оборонного ведомства. По данным Вооруженных сил страны, при помощи мобильной пусковой установки они проверили крылатую ракету Babur-1A.

Пакистан сегодня провел успешный учебный пуск крылатой ракеты Babur-1A с дальностью 450 км. Крылатая ракета Babur-1A способна с высокой точностью поражать цели на суше и на море заявление армии Пакистана

Президент Пакистана Ариф Алви, а также глава правительства Имран Хан поздравили военных с успешным проведением испытаний. Напомним, что оружие Babur-1A способно нести боеголовки как ядерного, так и обычного типов.

Фото и видео: Telegram/Военный обозреватель

