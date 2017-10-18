Прокуратура заинтересовалась странными выпадениями стекла из БЦ "Плаза"

После проверки будут приняты все необходимые меры по устранению нарушений и наказанию виновных, если они есть.

Прокуратура Красногвардейского района заинтересовалась странными выпадениями стекла из БЦ "Плаза". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, накануне вечером из бизнес-центра "Плаза", который располагается на Малоохтинском проспекте, с верхних этажей стали выпадать стекла. Осколки разлетелись на несколько метров до самой парковки. В этот момент никто под окнами не стоял. Местность огораживали для того, чтобы убрать осколки. После проверки будут приняты все необходимые меры по устранению нарушений и наказанию виновных, если они есть.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург