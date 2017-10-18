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Прокуратура заинтересовалась странными выпадениями стекла из БЦ "Плаза"
Сегодня, 17:54
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Alena_Zinovieva
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Прокуратура заинтересовалась странными выпадениями стекла из БЦ "Плаза"

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После проверки будут приняты все необходимые меры по устранению нарушений и наказанию виновных, если они есть.

Прокуратура Красногвардейского района заинтересовалась странными выпадениями стекла из БЦ "Плаза". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, накануне вечером из бизнес-центра "Плаза", который располагается на Малоохтинском проспекте, с верхних этажей стали выпадать стекла. Осколки разлетелись на несколько метров до самой парковки. В этот момент никто под окнами не стоял. Местность огораживали для того, чтобы убрать осколки. После проверки будут приняты все необходимые меры по устранению нарушений и наказанию виновных, если они есть.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: бц плаза , выпадают стекла , прокуратура спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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