Из бизнес-центра "Плаза" с верхних этажей начали выпадать стекла

В сети появились фото с места происшествия.

Сегодня днем на Малоохтинском проспекте едва не травмировались десятки человек. Из бизнес-центра "Плаза" начали выпадать стекла из верхних этажей. Очевидцы выложили в сеть фотографии с места происшествия.

Осколки разлетелись на несколько метров от бизнес-центра до самой парковки. Никто не пострадал. Однако мимо проходящий мужчина едва успел отойти в сторону. В настоящее время опасную территорию огородили.

Ранее мы писали, что торговый центр "Светлановский" на проспекте Энгельса закрывают.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург