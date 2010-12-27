Торговый центр "Светлановский" на проспекте Энгельса закрывают

В здании работают вооруженные люди.

В Выборгском районе закрывают торговый центр "Светлановский". Об этом сообщают очевидцы. Люди заметили, как в помещение в половину первого дня 27 июля заходят вооруженные люди в гражданской форме. По сведениям оперативников, прекращение работы связано с постановлением прокуратуры. Информацию о проведении исполнительных действий подтвердила пресс-служба ФССП по региону. По предварительной информации владельцы ТК нарушили противопожарные требования безопасности. Ходатайство об их устранении направлено руководству комплекс. До момента выполнения требований судебной инстанцией решено приостановить деятельность заведения.

В здание на проспекте Энгельса также подъехали судебные приставы. Они попросили всех посетителей и арендаторов выйти из здания.

Фото: Piter.tv