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Падение индекса РТС превысило 7%
Сегодня, 13:55
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lesjasap

Падение индекса РТС превысило 7%

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Доллар растер по отношению к рублю, цена на нефть падает.

Падение индекса РТС превысило 7%. Днем 28 февраля показатель достиг отметки в 1279,74 пункта. Об этом говорят данные Московской биржи. Лидерами падения стали "Мечел", ММК, "Магнит", "Аэрофлот", АФК "Система", АЛРОСА и "Лента".

Индекс самой Мосбиржи снизился на 5,16%, до 2765,32 пункта. Резкое понижение РТС связано с ослаблением национальной российской валюты. По данным "РБК", курс доллара поднялся выше 71 рубля. Также наблюдается падение стоимости нефти марки  Brent  - ниже 50 долларов за баррель.

Ранее названа стоимость выставленных на продажу акций "Газпрома".
 

Теги: индекс, ртс
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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