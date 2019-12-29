Доллар растер по отношению к рублю, цена на нефть падает.

Падение индекса РТС превысило 7%. Днем 28 февраля показатель достиг отметки в 1279,74 пункта. Об этом говорят данные Московской биржи. Лидерами падения стали "Мечел", ММК, "Магнит", "Аэрофлот", АФК "Система", АЛРОСА и "Лента".

Индекс самой Мосбиржи снизился на 5,16%, до 2765,32 пункта. Резкое понижение РТС связано с ослаблением национальной российской валюты. По данным "РБК", курс доллара поднялся выше 71 рубля. Также наблюдается падение стоимости нефти марки Brent - ниже 50 долларов за баррель.

Ранее названа стоимость выставленных на продажу акций "Газпрома".

