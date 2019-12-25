Пациенты на гемодиализе могут получить право пользоваться социальным такси

Пока предложения находятся на стадии общественного обсуждения. После экспертизы документ поступит на рассмотрение в Смольный.

Петербуржцы с хроническими болезнями почек могут получить новые льготы от городской администрации, например услуги социального такси. В защиту больных выступил Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Информация опубликована на официальном сайте омбудсмена.

Еще в мае текущего года сто тяжелобольных горожан написали обращение по поводу в перепрофилированной под COVID-19 Городской больнице № 15, где закрылось отделение, оказывающее им помощь. Под угрозой оказалось лечение и в Николаевской больнице в Петербурге. Поэтому многих стали отправлять в Девяткино, что для многих довольно далеко

Омбудсмен провел проверку и попросил Смольный о помощи. Администрация предложила распространить услугу социального такси на пациентов, получающих почечную терапию. Речь идет о компенсации 80% стоимости поездки до медучреждений. Также решено не закрывать отделение гемодиализа в Николаевской больнице.

Пока предложения Шишлова находятся на стадии общественного обсуждения. После экспертизы документ поступит на рассмотрение в Смольный.

Ранее петербурженка отсудила у социального такси 200 тысяч рублей.

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