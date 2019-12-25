Пациенты "Ленэкспо" пожаловались на сломанный КТ

На сегодня в пятом павильоне занято 225 коек из 295, ещё пять человек находятся в реанимации. Также в седьмом павильоне занято 69 коек из 300.

Пациент пятого павильона "Ленэкспо" Александр Михайловский пожаловался на своей странице в социальной сети Instagram на сломанный аппарат компьютерной томографии. Он написал, что на данный момент в "Ленэкспо" лежат 300 пациентов, которых не могут исследовать с 30 мая. Отмечается, что аппарат починили днём 4 июня.

Кроме того, в пресс-службе Госпиталя для ветеранов войны рассказали "Фонтанке", что на сегодня в пятом павильоне занято 225 коек из 295, ещё пять человек находятся в реанимации. Также в седьмом павильоне занято 69 коек из 300.

Ранее мы писали, что в Комздраве опровергли слухи о том, что в "Ленэкспо" закончились койки.

Фото: Piter.tv