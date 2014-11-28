В Петербурге скончался пациент клиники Бехтерева

Оттуда его перенаправили в больницу №3 с переломом основания черепа.

В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства смерти 59-летнего жителя проспекта Наставников.

По данным 78.ru, мужчина скончался 27 ноября в городской больнице № 3, куда был переведён 20 ноября из наркологического отделения клиники им. В.М. Бехтерева с переломами основания черепа и височной кости.

По словам жены погибшего, мужчину в состоянии алкогольного опьянения доставили в клинику Бехтерева, где позднее при неустановленных обстоятельствах он получил травмы.

Под Петербургом новорожденная девочка скончалась после кормления.

Фото: Piter.tv