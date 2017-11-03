В петербургском сквере пьяная башкирка напала на собутыльника с ножом

Мужчину доставили в Елизаветинскую больницу с колото-резаным ранением на шее.

Сотрудники полиции задержали 35-летнюю жительницу Башкирии, которая пыталась зарезать своего собутыльника. Инцидент произошел 5 мая в сквере у метро "Удельная". Об этом сообщают "Невские новости".

В начале мая этого года в Елизаветинскую больницу доставили мужчину с колото-резаным ранением на шее. Накануне в сквере он распивал спиртные напитки со знакомой из Башкирии. Во время ссоры она взяла нож и ударила им своего собутыльника.

Следствие выяснило, что женщина была ранее судима. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

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