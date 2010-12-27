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Путин отправил приветствие участникам ПМЭФ-2018
Сегодня, 13:28
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alexandra08
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Путин отправил приветствие участникам ПМЭФ-2018

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В этом году форум пройдет 24-26 мая.

Владимир Путин отправил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XXII Петербургского международного экономического форума. Соответствующий текст появился на сайте Кремля в понедельник 14 мая.

Президент подчеркнул, что в мировой экономике необходимо стремиться к повышению уровня доверия, развитию интеграционных процессов и реализации проектов.

Все мы заинтересованы в том, чтобы экономика XXI века была эффективной, основанной на передовых бизнес-моделях и строгих экологических требованиях, социально ответственной и учитывающей реальные потребности человека. Для решения этих задач в том числе важно не допускать искусственных ограничений в многосторонней торговле и финансах, в производственной и инвестиционной сферах, исправить дисбалансы, существующие на мировых рынках.

Владимир Путин

Напомним, что в этом году форум пройдет 24-26 мая. На ПМЭФ-2018 выступят российские и зарубежные политики, ученые, руководители компаний, представители СМИ и общественных кругов.  

Фото: Piter.TV

Теги: владимир путин , международный экономический форум , новости питера , пмэф-2018 , политика , путин
Категории: Новости СПб Новости России

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