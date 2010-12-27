Путин отправил приветствие участникам ПМЭФ-2018

В этом году форум пройдет 24-26 мая.

Владимир Путин отправил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XXII Петербургского международного экономического форума. Соответствующий текст появился на сайте Кремля в понедельник 14 мая.

Президент подчеркнул, что в мировой экономике необходимо стремиться к повышению уровня доверия, развитию интеграционных процессов и реализации проектов.

Все мы заинтересованы в том, чтобы экономика XXI века была эффективной, основанной на передовых бизнес-моделях и строгих экологических требованиях, социально ответственной и учитывающей реальные потребности человека. Для решения этих задач в том числе важно не допускать искусственных ограничений в многосторонней торговле и финансах, в производственной и инвестиционной сферах, исправить дисбалансы, существующие на мировых рынках. Владимир Путин

Напомним, что в этом году форум пройдет 24-26 мая. На ПМЭФ-2018 выступят российские и зарубежные политики, ученые, руководители компаний, представители СМИ и общественных кругов.

Фото: Piter.TV