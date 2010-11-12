Новое здание ПНД на Южном шоссе оценили в 714,7 млн рублей

Завершить работы необходимо до 30 апреля 2025 года.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на возведение здания психоневрологического диспансера на Южном шоссе. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 714,8 млн рублей.

Учреждение расположится севернее дома 50А. Согласно проекту, четырёхэтажный ПНД будет состоять из помещений входной группы, пищеблока, служебно-бытовых помещений и административных кабинетов. Связь между этажами обеспечат лифты.

Завершить работы необходимо до 30 апреля 2025 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 8 августа.

Ранее мы сообщили о том, что для трамвайного парка в Шушарах нашёлся подрядчик.

Фото: Управление ЗАГС Ленобласти