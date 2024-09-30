ПМЭФ-2025 станет более доступным для малого и среднего бизнеса

Для участников мероприятия подготовили специализированные тематические площадки.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году станет более открытым для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), предлагая им новые возможности для роста, международного сотрудничества и внедрения инновационных решений. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс.

В частности, участники Дня международной кооперации МСП получат возможность посетить специализированные тематические площадки ПМЭФ-2025, такие как "ВиноГрад", "Росконгресс Урбан Хаб", "Здоровое общество", "Территория российского дизайна", "Социальная платформа Фонда Росконгресс" и "Территория инноваций".

Организаторы форума подчеркивают, что в условиях непростой экономической ситуации малый и средний бизнес нуждается в поддержке и новых решениях. День международной кооперации МСП станет площадкой для демонстрации конкретных инструментов и механизмов, направленных на обеспечение устойчивого роста предприятий.

"ПМЭФ предоставляет платформу для поиска решений и стратегий дальнейшего роста бизнеса в меняющихся экономических условиях, развивая в том числе экономику внутреннего потребления" советник президента РФ Антон Кобяков

Ранее Piter.TV сообщал, что стали известны даты проведения ПМЭФ в 2025 году.

Фото: Telegram / Росконгресс Директ