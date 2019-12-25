ПФР расширит перечень предоставляемых мер соцподдержки с 2022 года

Они охватят более двух миллионов граждан.

Начиная с 2022 года, Пенсионный фонд России начнет предоставлять гражданам отдельные меры поддержки. Они будут дополнены теми, которые в настоящее время назначаются органами соцзащиты и Рострудом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для семей с детьми, семей военнослужащих, реабилитированных жертв политрепрессий, а также граждан, которые подверглись воздействию радиации, и инвалидов, имеющих транспортное средство.

Перевод услуг из соцзащиты в ПФР происходит автоматически. Тем, кто уже получает меры поддержки, не нужно никуда обращаться. из сообщения ПФР России

В ведомстве отметили, если россияне имеют право на пособия, но еще ими не воспользовались, то с начала следующего года необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда или офис МФЦ по месту жительства.

По информации ПФР, в грядущем году меры поддержки охватят более двух миллионов граждан. Объем выплат составит почти 120 миллиардов рублей.

Ранее Piter.tv опубликовал перечень важных законов, которые изменят жизнь россиян в 2022 году.

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