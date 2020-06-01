ПФР перечислил первые выплаты семьям на детей от 3 до 16 лет

Первые выплаты получили семьи, которые подали заявления до 22 мая.

Пенсионный фонд России перечислил первые выплаты российским семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба ПФР.

Первые выплаты получили семьи, которые подали заявления до 22 мая. Денежные средства получили уже 10,2 миллиона семей. Это больше половины всех, кому данные выплаты положены. Общая сумма выплат на данный момент составила 146 миллиардов рублей.

После подачи заявления его рассматривают в течение пяти рабочих дней, деньги перечисляют в течение трех рабочих дней. Максимальный срок – восемь дней, он распространяется и на заявления, поданные в выходные дни.

Ранее Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми из-за эпидемии коронавируса. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет должны перечислить по 10 тысяч рублей и по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.

В Петербурге стало больше многодетных семей.

Видео: kremlin.ru