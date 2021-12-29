ПФР напомнил о возможности получить выплату в 30 тысяч рублей для беременных

Если мужчина проходит срочную службу в армии или является курсантом первого курса военного учебного заведения, то его жена вправе получить единовременную выплату.

Жены российских военнослужащих по призыву имеют право получить единовременную выплату в случае беременности. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Томской области.

Сумма выплаты в текущем году составляет 29 908,46 рубля, не включая районный коэффициент. Подавать документы на выплату можно на сроке беременности свыше 180 дней. В ПФР отметили, что денежные средства также вправе получить супруги курсантов-первокурсников военных учебных заведений.

Для заявки на выплату необходимо предоставить справку из воинской части о прохождении супругом военной службы по призыву. Ее также можно получить в военкомате. Кроме того, нужно предъявить сведения о заключении брака и информацию о сроке беременности.

Чтобы получить пособие, необходимо обратиться с заявлением и документами в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

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