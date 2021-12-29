Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%

Средний размер пенсии после индексации составит 18 тыс. 984 рубля.

В среду, 26 января, Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году.

Правительство внесло данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Как заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер пенсии в России составил 18 тыс. 984 рубля.

Пенсии должны будут проиндексировать на 8,6% с 1 января 2022 года.

Ранее Минтруд заявил, что ПФР готов к перерасчету пенсий из-за индексации на 8,6%.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации