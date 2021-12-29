  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ученый опроверг предположение о том, что ПЦР-тесты не улавливают "омикрон"
Сегодня, 13:22
143
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ученый опроверг предположение о том, что ПЦР-тесты не улавливают "омикрон"

0 0

Владимир Дедков отметил, что даже если завтра будет что-то другое – ПЦП-тесты будут работать.

Замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков в разговоре с "Петербургским дневником" опроверг мнение о том, что ПЦП-тесты не обнаруживают. "омикрон".

"Омикрон" – да, он отличается от исходного геноварианта. На него все делали тесты, исходя из той структуры, которая была у первого геноварианта. И ряд не очень прозорливых разработчиков любили выбирать в качестве мишени фрагмент из гена вируса, который наиболее сильно подвержен изменениям.

Владимир Дедков

Однако основные производители тест-систем, в том числе, которые используются Роспотребнадзором, ловят "омикрон", так как в качестве мишени они выбирали те фрагменты генома, которые остаются консервативными.

Владимир Дедков отметил, что даже если завтра будет что-то другое – ПЦП-тесты будут работать.

Ранее стало известно, что майские праздники в Петербурге могут пройти без коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: омикрон, пцр тест
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии