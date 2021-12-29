Ученый опроверг предположение о том, что ПЦР-тесты не улавливают "омикрон"

Владимир Дедков отметил, что даже если завтра будет что-то другое – ПЦП-тесты будут работать.

Замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков в разговоре с "Петербургским дневником" опроверг мнение о том, что ПЦП-тесты не обнаруживают. "омикрон".

"Омикрон" – да, он отличается от исходного геноварианта. На него все делали тесты, исходя из той структуры, которая была у первого геноварианта. И ряд не очень прозорливых разработчиков любили выбирать в качестве мишени фрагмент из гена вируса, который наиболее сильно подвержен изменениям. Владимир Дедков

Однако основные производители тест-систем, в том числе, которые используются Роспотребнадзором, ловят "омикрон", так как в качестве мишени они выбирали те фрагменты генома, которые остаются консервативными.

Владимир Дедков отметил, что даже если завтра будет что-то другое – ПЦП-тесты будут работать.

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Фото: Piter.tv