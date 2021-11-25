Ozon останется на российском рынке и поддержит покупателей

Компания ведет переговоры с крупными производителями, обсуждаются дополнительные поставки.

Интернет-магазин Ozon не планирует покидать российский рынок и продолжает работать в стране. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Представители площадки заявили, что в приоритете у фирмы поддержка покупателей и продавцов. Транзакции на платформе проходят без сбоев. Оплачивать покупки можно с помощью карт Visa и Mastercard, которые были выпущены российскими банками. Карта "МИР" тоже остается платежным инструментом.

Несмотря на резкий рост спроса на определенные товары, специалисты Ozon не прогнозируют их нехватку. Компания уверяет, что на площадке есть запасы. Кроме того, бренд ведет переговоры с крупными производителями, обсуждаются дополнительные поставки.

Работники Ozon контролируют цены на сайте и пресекают их необоснованное повышение. Речь идет о социально значимых товарах.

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