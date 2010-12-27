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В Петербурге проверяют школу, в которой трое учащихся получили ожоги лица и глаз
Сегодня, 12:29
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Alena_Zinovieva

В Петербурге проверяют школу, в которой трое учащихся получили ожоги лица и глаз

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Во время занятий в классе была включена кварцевая лампа.

Прокуратура Петербурга заинтересовалась инцидентом, который недавно произошел в школе №205 во Фрунзенском районе. Прямо во время урока трое учеников второго класса получили ожоги лица и глаз. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что в классе, когда там находились дети, была включена кварцевая лампа. Напомним, что этот вид освещения используют для дезинфекции помещения ультрафиолетовым излучением. По правилам безопасности во время работы этого устройства никто в помещении находиться не должен.

По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Виновные, если они есть, ответят за случившееся.

Ранее мы писали, что в Калининском районе 11 школьников госпитализировали после укола "Диаскинтеста".

Фото: pixabay.com

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Теги: кварцевая лампа, ожоги, пострадали дети, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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