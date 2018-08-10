Oxxxymiron и Booking Machine взорвали сеть новым жестким клипом

Сегодня в ночь на пятницу 10 августа на официальном канале российского рэпера Oxxxymiron опубликован новый клип под названием KONSTRUKT.
Этот проект был записан в поддержку Booking Machine Festival который пройдет в Москве 25 августа. Booking Machine это новый проект, который возглавил 33-летний Oxxxymiron. В новом клипе PORCHY, MAY WAVE$, JEEMBO, LOQIEMEAN, THOMAS MRAZ, TVETH, SOULOUD, MARKUL, OXXXYMIRON исполнители по очереди исполняют свои части общей композиции.
В KONSTRUKT поднимаются различные животрепещущие темы от любви до глобальных проблем человечества и общества. Клип местами очень жесткий. Возрастной ценз указан 18+.
У видео всего за несколько ночных часов почти полмиллиона просмотров и они продолжают расти.
Накануне Piter.TV рассказывал о премьере клипа Twenty One Pilots из нового альбома "Trench".
Видео :YouTube/ oxxxymironofficial