Oxxxymiron и Booking Machine взорвали сеть новым жестким клипом

Сегодня ночью в сети появился видеоклип Booking Machine под названием KONSTRUKT.

Сегодня в ночь на пятницу 10 августа на официальном канале российского рэпера Oxxxymiron опубликован новый клип под названием KONSTRUKT.

Этот проект был записан в поддержку Booking Machine Festival который пройдет в Москве 25 августа. Booking Machine это новый проект, который возглавил 33-летний Oxxxymiron. В новом клипе PORCHY, MAY WAVE$, JEEMBO, LOQIEMEAN, THOMAS MRAZ, TVETH, SOULOUD, MARKUL, OXXXYMIRON исполнители по очереди исполняют свои части общей композиции.

В KONSTRUKT поднимаются различные животрепещущие темы от любви до глобальных проблем человечества и общества. Клип местами очень жесткий. Возрастной ценз указан 18+.

У видео всего за несколько ночных часов почти полмиллиона просмотров и они продолжают расти.

Накануне Piter.TV рассказывал о премьере клипа Twenty One Pilots из нового альбома "Trench".

Видео :YouTube/ oxxxymironofficial