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Oxxxymiron и Booking Machine взорвали сеть новым жестким клипом

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Сегодня ночью в сети появился видеоклип Booking Machine под названием KONSTRUKT.

Сегодня в ночь на пятницу 10 августа на официальном канале российского рэпера Oxxxymiron опубликован новый клип под названием KONSTRUKT.

Этот проект был записан в поддержку Booking Machine Festival который пройдет в Москве 25 августа. Booking Machine это новый проект, который возглавил 33-летний Oxxxymiron. В новом клипе PORCHY, MAY WAVE$, JEEMBO, LOQIEMEAN, THOMAS MRAZ, TVETH, SOULOUD, MARKUL, OXXXYMIRON исполнители по очереди исполняют свои части общей композиции. 

В KONSTRUKT поднимаются различные животрепещущие темы от любви до глобальных проблем человечества и общества. Клип местами очень жесткий. Возрастной ценз указан 18+.

У видео всего за несколько ночных часов почти полмиллиона просмотров и они продолжают расти.

Накануне Piter.TV рассказывал о премьере клипа Twenty One Pilots из нового альбома "Trench".

Видео :YouTube/ oxxxymironofficial

Теги: booking machine , konstrukt , oxxxymiron , новинки музыки , окси , премьера клипа , русский рэп
Категории: Лента новостей Новости России Культура Музыка

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