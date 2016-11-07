Oxxxymiron сразится с MC Dizaster в мировой лиге реп-баттлеров

Oxxxymiron анонсировал новую битву с известным баттлером Dizasterом.

Репер Мирон Федоров, известный миру под псевдонимом Oxxxymiron сообщил своим подписчикам о грядущей баттл-битве с известным американским MC Dizasterом.

Мирон выложил в социальную сеть Twitter об этом анонсирующую новость. Как стало известно, реп-баттл будет сниматься в разных странах в течение двух дней. Первая встреча соперников пройдет 15 сентября в Лос-Анджелесе. Где состоится второй день противостояния - неизвестно. Возможно, баттловики посетят Санкт-Петербург, где находится популярная площадка для баттл-реперов Versus.

Напомним, что последний баттл Oxxxymiron против Гнойного закончился поражением первого. Битву посмотрело более 22 млн. человек.