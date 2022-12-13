Эксперты оценили ответ на ограничения со стороны Финляндии в отношении российских посольств

Эксперты полагают, что подобные меры вызывают недоумение со стороны западных политиков.

Россия ограничила доступ финским диппредставительствам к банковскому обслуживанию в ответ на ограничения в адрес российского посольства и консульств. Новость прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что после введения антироссийских рестрикций представители Запада часто недоумевают, почему Россия принимает ответные шаги, с учётом того, что санкции с их точки зрения вводятся в ответ на агрессию. То есть, по мнению европейцев, санкции необходимо воспринимать как должное.

Телеграмеры считают, что иного способа реагировать на поведение ЕС, кроме ответных мер, нет.

Ранее эксперты прокомментировали идею ФАС о расширении параллельного импорта.

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