Отвечавшего за строительство "Восточного" заместителя Рогозина уволили

Чиновник перешел на работу в Центр Хруничева.

Заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Росляка, отвечавшего за строительство, в том числе космодрома Восточный, освободили от щанимаемой им должности. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов РИА Новости.

Вице0премьер заявил, что кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточенный контроль за движением и расходованием бюджетных средств помогут государству исключить проблемы в госкорпорации.

Нового заместителя по строительству в "Роскосмосе" выберут на наблюдательном совете 9 июня.

Юрий Росляк занимал должность заместителя гендиректора госкорпорации по капитальному строительству с октября 2019 года. Сейчас он перешел на должность замгендиректора по капитальному строительству в Центре имени Хруничева.

Ранее мы собщали, что похищенные деньги "Роскосмоса" нашли в ОАЭ и Гонконге

Фото: pixabay