  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Отвечавшего за строительство "Восточного" заместителя Рогозина уволили
Сегодня, 15:03
160
Asyaromanenkova Добавить в Яндекс.Новости

Отвечавшего за строительство "Восточного" заместителя Рогозина уволили

0 0

Чиновник перешел на работу в Центр Хруничева.

Заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Росляка, отвечавшего за строительство, в том числе космодрома Восточный, освободили от щанимаемой им должности. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов РИА Новости.

Вице0премьер заявил, что кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточенный контроль за движением и расходованием бюджетных средств помогут государству исключить проблемы в госкорпорации.

Нового заместителя по строительству в "Роскосмосе" выберут на наблюдательном совете 9 июня.

Юрий Росляк занимал должность заместителя гендиректора госкорпорации по капитальному строительству с октября 2019 года. Сейчас он перешел на должность замгендиректора по капитальному строительству в Центре имени Хруничева.

Ранее мы собщали, что похищенные деньги "Роскосмоса" нашли в ОАЭ и Гонконге

Фото: pixabay

Теги: роскосмос, центр имени хруничева, юрий росляк
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии