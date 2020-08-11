Показы будут идти в формате сдвоенных сеансов.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что отреставрированный фильм "Игла" покажут в день памяти Виктора Цоя. Об Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сеть кинотеатров "Каро".

Проект КАРО.Арт представляет эксклюзивные показы отреставрированной версии фильма "Игла" и документального короткометражного фильма о русском роке "Йя-Хха". сказано в сообщении

Отмечается, что показы будут идти в формате сдвоенных сеансов.

Напомним, что музыкант погиб 15 августа 1990 года, когда возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии.

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Видео:кино/YT