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Отреставрированный фильм "Игла" покажут в день памяти Виктора Цоя

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Показы будут идти в формате сдвоенных сеансов.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что отреставрированный фильм "Игла" покажут в день памяти Виктора Цоя. Об Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сеть кинотеатров "Каро".

Проект КАРО.Арт представляет эксклюзивные показы отреставрированной версии фильма "Игла" и документального короткометражного фильма о русском роке "Йя-Хха". 

сказано в сообщении

Отмечается, что показы будут идти в формате сдвоенных сеансов.

Напомним, что музыкант погиб 15 августа 1990 года, когда возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии. 

Ранее мы сообщали о том, что Netflix опубликовал первый трейлер фантастического сериала "Вдали".

Видео:кино/YT

Теги: кино, фильм игла
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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