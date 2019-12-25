Мужчина отравился смесью таблеток на Лиговском

В четверг, 19 августа, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой Помощи. Медики рассказали о госпитализации мужчины с острым отравлением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Мужчину забрали из квартиры на Лиговском проспекте с острым пероральным отравлением смесью лекарственных препаратов. На момент госпитализации от него пахло алкоголем.
Пострадавшего поместили в отделение токсикологии в удовлетворительном состоянии.
Ранее подросток отравился этанолом во время встречи с друзьями в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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