Компания подростков попала в реанимацию после отравления неизвестным веществом в Колпино

Несовершеннолетние пришли в ТК, перемещались шаткой походкой, теряли сознание и падали в хаотичном порядке.

В четверг, 18 мая, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на Октябрьской улице в Колпино без сознания лежит несовершеннолетний. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на указанное место оперативники не обнаружили пострадавшего, однако вскоре он и ещё трое подростков были госпитализированы из ТК на Октябрьской улице с отравлением неизвестными веществами в тяжёлом состоянии. Все четверо помещены в реанимацию, опросу не подлежат.

Как выяснилось, компания состояла из двух 15-летних, а также 13-летнего и 16-летнего подростков. Один из них состоит на учёте в ОДН. Судя по записям установленных в ТК камер видеонаблюдения, несовершеннолетние перемещались по комплексу шаткой походкой, в хаотичном порядке с интервалом 3-4 минуты теряли сознание и падали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в Тихвине трое школьников отравились лекарством в гостях.

Фото: Piter.TV