Один погиб, второй отравился в квартире на улице Маршала Казакова

Пострадавший попал в реанимацию, труп направили в морг.

В воскресенье, 29 августа, в дежурную часть полиции Петербурга обратился 23-летний местный житель и заявил, что в своей квартире на улице Маршала Казакова он обнаружил труп знакомого. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По указанному адресу обнаружили тело 22-летнего молодого человека без внешних признаков насильственной смерти. Его увезли в морг для установления причин гибели.

Также из квартиры с острым отравлением неизвестным наркотическим веществом депремирующего действия госпитализировали 20-летнего парня. Кроме отравления у него диагностировали токсикогипоксическую кому, аспирационный синдром, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, параорбитальную гематому справа и носовое кровотечение. Молодого человека в тяжелом состоянии поместили в реанимацию НИИ Скорой Помощи.

По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге полиция со стрельбой ловила угонщика каршеринга.

Фото: Piter.TV