Правительство РФ указало на невозможность отмены восьмичасового рабочего дня

Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым кодексом РФ.

Правительство России не может изменить продолжительность рабочего дня, так как это не является его прерогативой. Об этом во время программы "Диалог" рассказал вице-премьер и руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко.

Данное заявление было сделано в контексте отмены ряда законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. Например, речь шла о декрете от 1917 года о восьмичасовом дне. Чуйченко отметил, что отмена нормативного акта никак не может повлиять на количество рабочих часов в современном мире, так как восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым кодексом РФ.

Ранее Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра.

Видео: YouTube/ CareerOneStop