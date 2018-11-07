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Правительство РФ указало на невозможность отмены восьмичасового рабочего дня

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Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым кодексом РФ.

Правительство России не может изменить продолжительность рабочего дня, так как это не является его прерогативой. Об этом во время программы "Диалог" рассказал вице-премьер и руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко.

Данное заявление было сделано в контексте отмены ряда законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. Например, речь шла о декрете от 1917 года о восьмичасовом дне. Чуйченко отметил, что отмена нормативного акта никак не может повлиять на количество рабочих часов в современном мире, так как восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым кодексом РФ.

Ранее Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра.

Видео: YouTube/ CareerOneStop

Теги: восьмичасовой рабочий день, константин чуйченко, правительство рф
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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