СК: Открывший стрельбу по прохожим в Москве умер

Подозреваемый Дмитрий Павлов скончался после ранения в живот.

Открывший стрельбу по прохожим в Москве умер. Об этом журналистам рассказала представитель регионального управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова. Эксперт объяснила, что в подозреваемого выстрелили штурмовики из специального отряда быстрого реагирования. Операция началась в 00:45 минут утра 8 июня. Когда бойцы вскрыли входную дверь, хозяин начал отстреливаться. Пострадал один из силовиков. Он получил ранение в кисть руки.

Подозреваемый умер несмотря на оказанную ему медицинскую помощь. Во время задержания он получил огнестрельное ранение в живот. Выяснилось, что стрелком оказался экс-заместитель главы департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов.

Соседи объяснили полиции, что он недавно развелся с супругой и сильно переживал из-за этого. В квартире погибшего найдены пустые бутылки из-под алкоголя и ноотропное средство. Мужчина решил устроить стрельбу из окна квартиры из незаконно купленного оружия. Специалисты изъяли охотничий карабин, созданный на базе армейского самозарядного карабина Симонова.

В Стрельне мужчина поссорился со знакомым и взялся за ружье.

Видео: YouTube / ИА УралИнформБюро