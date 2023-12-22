Открытое горение в Астрахани, где загорелся жилой дом, ликвидировано

Экстренные службы ликвидировали открытое горение на территории города Астрахань в Кировском районе по адресу площадь Шаумяна, 24. Известно, что ранее воспламенился жилой дом на площади 400 квадратных метров. В настоящее время на участке проводится проливка и разборка конструкций. Сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по региону отметили, что повреждена кровля и внутренняя отделка здания. Специалисты отметили, что на время тушения огня три местных жителя были отправлены в пункт временного размещения.
В 5:05 по московскому времени пожар был локализован. В 6 часов открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций.
пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской обоасти
Во время пожара на складе в Центральном районе пострадал человек.
Фото и видео: ГУ МЧС России
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