Открытие первого международного автосалона в Петербурге посвятили первой русской машине

Гостей и участников выставки поприветствовал губернатор.

С 8 по 11 апреля в Северной столице будет проходить автосалон, приуроченный к 125-летию сборки в Петербурге первого русского авто. Его создателями были предприниматель и изобретатель двигателей внутреннего сгорания Евгений Яковлев и изобретатель Пётр Фрезе.

На выставке присутствовал губернатор Александр Беглов. По его словам, создание в Петербурге первого отечественного авто стало стартом автомобилестроения по всей стране. Город является одним из крупнейших центров отечественного автопрома, где собирают четверть всех выпускаемых в стране машин. Всего на заводах трудятся 6 тысяч человек, выпуская более 400 тысяч машин в год.

Беглов уточнил, что Смольный направляет ресурсы на поддержку новых проектов по развитию отрасли в Петербурге.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет Международный транспортный фестиваль.

Фото: Piter.TV