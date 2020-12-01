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Открытие первого международного автосалона в Петербурге посвятили первой русской машине
Сегодня, 18:50
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smirenny

Открытие первого международного автосалона в Петербурге посвятили первой русской машине

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Гостей и участников выставки поприветствовал губернатор.

С 8 по 11 апреля в Северной столице будет проходить автосалон, приуроченный к 125-летию сборки в Петербурге первого русского авто. Его создателями были предприниматель и изобретатель двигателей внутреннего сгорания Евгений Яковлев и изобретатель Пётр Фрезе.

На выставке присутствовал губернатор Александр Беглов. По его словам, создание в Петербурге первого отечественного авто стало стартом автомобилестроения по всей стране. Город является одним из крупнейших центров отечественного автопрома, где собирают четверть всех выпускаемых в стране машин. Всего на заводах трудятся 6 тысяч человек, выпуская более 400 тысяч машин в год. 

Беглов уточнил, что Смольный направляет ресурсы на поддержку новых проектов по развитию отрасли в Петербурге. 

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет Международный транспортный фестиваль.

Фото: Piter.TV

Теги: автосалон, международный автосалон в петербурге
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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